بهاء الدين محمد يؤيد تصريحات سميرة سعيد عن أغنية أنغام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أيّد الشاعر بهاء الدين محمد ما سبق وقالته الفنانة سميرة سعيد مع الاعلامي عمرو اديب عن كواليس أغنية "اكتبلك تعهد" مؤكداً أنها كانت معروضة عليها ولم تقم بغناءها..نافياً بذلك صحة تصريحات الفنانة أنغام حول هذه الأغنية التي قدمتها في ألبومها السابق.

وكتب في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، يقول: "أولا سميرة سعيد بتقول الحقيقة وفعلا كانت عندها الأغنية ولكن اختلفنا على لحنها ومكانتش سبب زعلنا خالص ولها كل الإحترام وبعدين سمعتها لأنغام وكتبت أكتر من كوبليه كعادتي وزى ما باعمل مع عمرو دياب مثلا، ولكن الملحن الفنان إيهاب عبد الواحد كان ح يسيب الكوبليه اللى سمعتوه ".

وأضاف "ولكن ( أنغام أصرت إنه يلحنه وقالتلى هو يتعب لأنك كاتب كوبليه هايل ) وهو ده اللى حصل بالظبط وأنا ماحدش بيقولى أكتب إيه ولا مطرب ولا مطربة بيقولى أكتب إيه وإلا كانوا عملوا من غيرى شعراء وكان لازم أوضح لأن كلمات أكتبلك تعهد كانت سبب مهم و أساسى فى نجاح الأغنية مع إحترامى للملحن والمطربة ولكن لن أقبل حد يقول إنه بيشاركنى في دورى لأن الأغنية دى بالذات غيرت الخريطة والمراكز".

واستطرد "أنا شاعر له ٢٥٠٠ أغنية مفيش حد له بصمة فى كلماتى ولا يتدخل فى أفكارى مع إحترامى للجميع وشكرا بس غيرتى على موهبتى اللى تعبت فيها سنين لا أقبل التقليل منها لهدف لا أعلمه بس هى مواقف بتعلمنا نكون على حذر، وأسف بس كان لازم أرد، ولو حد بيدينى أفكار ليه ماعملش مع غيرى كده وطلع نفس المستوى .!!! اللى إتقال ده غلط كبير !!! وعنوان الموضوع لا اقبله على سميرة سعيد لأنها شخصية محترمة جدا وعشرة سنين ونجاح وعيب يتقال عليها كده من أى حد أو جهة !!!".