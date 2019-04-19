"الملك لير" عمل يعيد الفنان المصري يحيى الفخراني الى المسرح

احتفل نجوم المسرح المصري بإعادة عرض مسرحية "الملك لير" المقتبسة عن رائعة الأديب الإنكليزي ويليام شكسبير، في عمل يعيد الفنان المصري يحيى الفخراني الى المسرح. وقال الفخراني،في المؤتمر الصحافي الذي أقيم علي مسرح "الماركيه"، إنه سعيد بحجم الإيرادات التي حققتها المسرحية في أيامها الأولى، مضيفاً أن جهة الإنتاج cairo show ذللت كل العقبات في سبيل تقديم عرض مسرحي مبهر. واستعاد ذكريات عرض المسرحية على مسرح محكي القلعة، قبل أعوام، مؤكداً أن عدد الحضور حينها كان يتجاوز 5 آلاف مشاهد، متابعاً: "لا أنسى ارتفاع أصوات الأطفال حينها، وتطاير الديكور جراء سرعة الهواء والرياح، وكدت أن ألغي العرض حينها بسبب هذه الظروف"، ولكنه تراجع عن قراره احتراماً للجمهور. ووصف الفنان فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير" بالعمل التاريخي الذي سيظل راسخاً في الأذهان، معرباً عن سعادته بمشاركة الفنان يحيى الفخراني بطولة العرض، لاسيما أن الأخير يقدم فناً راقياً يحترم الجمهور، علماً أن الفيشاوي يواصل رحلة علاجه من مرض السرطان. وشهد المؤتمر الصحافي حضور أبطال العرض نضال الشافعي وريهام عبدالغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي وأحمد فؤاد سليم.

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