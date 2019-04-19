الفنانة بانه تطلق الفيديو الرسمي لأغنية "كل ما التقينا"

أطلقت الفنانة الصاعدة بانه الفيديو الرسمي لأغنية "كل ما التقينا" والتي تشكل ثالت أعمالها الغنائية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. ويصور الفيديو كليب المناظر الشتوية الخلابة لمدينة أسطنبول ليعكس حالة الجفاء بين الأحبة. وتأتي الأغنية الجديدة باللهجة الشامية لتتناول موضوعًا مغايرًا عن أغانيها الماضية، وهي من كلمات ناجي مصطفى وألحان خالد الشملان وتوزيع زياد زيمان، كما أخرج الفيديو كليب المخرج فايز أمين.

وتم تصوير الفيديو كليب للأغنية على مدار 3 أيام في تركيا وسط مجموعة متنوعة من أبرز المعالم السياحية كما ركز الفيديو على "برج غلاطة" التاريخي، وحي "كاديكوي" والأزقة والطرقات الداخلية لمدينة أسطنبول. وتتحدث الأغنية عن برود مشاعر الحب بين المحبين، وتباعدهم.

وسبق لبانه العمل مع تيونز أرابيا من أجل إنتاج وتوزيع أعمالها الغنائية السابقة "عالبال" التي حصدت حوالي نصف مليون مشاهدة وتمت عرضها على العديد من من القنوات الموسيقية مثل : روتانا" و"وناسة" و"آرابيكا" كما حصدت أغنيتها الأولى "شو حلو نحنا" ما يقارب مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، ومنذ انطلاق مسيرتها الغنائية، ظهرت بانه عبر مقابلات تلفزيونية مع أبرز القنوات الإقليمية منها إم بي سيMBC والعربية، ومن المقرر لها المشاركة في المزيد من المقابلات مستقبلاً.

وتعليقًا على إطلاق أغنيتها الجديدة قالت بانه: "مع هذا العمل الغنائي أردت أن اتخذ توجهًا جديدًا ومختلفًا عما قدمته سابقًا. لذلك تركز هذه الأغنية على موضوع الجفاء بالحب. وشخصيًا أحب دائمًا تضمين المعاني في الأعمال التي أقدمها، وأن يكون لها مغزى يستفيد به المستمع أو رسالة تكون مصدرًا لإلهام.

وبانه هي مطربة بحرينية من أصول فلسطينية، استهوتها الموسيقى منذ نعومة أظافرها إلا أن القيود العائلية والعادات والتقاليد المجتمعية حالت دون إنخراطها في هذا المجال. وفي أعقاب حملها بطفلها الثاني، قررت بانه تحقيق حلمها، وذلك عبر مشاركتها في عدة مهرجانات موسيقية شهيرة بمملكة البحرين، من ضمنها إفتتاح مهرجان ربيع الثقافة عام 2017، ومهرجان الدولي للموسيقى، ومهرجان الجاز، كذلك شاركت في حفل هيئة البحرين للثقافة والآثار في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

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