الفنان محمد مهران ينشر أول صورة تجمعه بخطيبته مي عبر "إنستغرام"

نشر الفنان الشاب محمد مهران، أحد نجوم مسلسل "أبو العروسة"، أول صورة تجمعه بخطيبته مي، وهي من خارج الوسط الفني، على صفحته الخاصة في "إنستغرام"، بعد عودته لها وقبولها اعتذاره. وعلق "مهران" على الصورة الرومانسية قائلًا: "روحي.. أنا أحبك". يذكر أن مهران نشر في وقت سابق فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، يعتذر خلاله لخطيبته. وقال في الفيديو: "إنتي وقفتي جنبي كتير، وأنا غلطت في حقك، أنا اَسف إنتي أحلى وأطيب وأجمل وأجدع بنت، أنا روحي متعلقة بروحك"، وأنهى تعليقه قائلاً: "شكراً لكل واحد ساعدني إني أقول لمي إني بحبها". وأظهر الفيديو مهران نادماً على ما بدر منه في حق خطيبته على الرغم من عدم توضيحه سبب المشكلة، ليفاجأ متابعو الفيديو بعدد من نجوم مسلسل "أبو العروسة" وهم يطالبون مي بالعفو والسماح عن مهران، وكان منهم سيد رجب، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد عادل، وأسماء أبو اليزيد.

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