بلخياط يؤكد أن جولة سميرة سعيد الفنية بمثابة تكريم للديفا

تواصل اللجنة المنظمة لجولة النجمة المغربية سميرة سعيد ، وضع آخر اللمسات قبل أيام عن انطلاق حفل الدار البيضاء الذي يحتضنه مسرح الفنون الحية في الــ 23 من أبريل الجاري.

وأكد "المهدي بلخياط" مدير شركة "بوك إيفنت" المنظمة لهذه الجولة، في تصريح صحفي أن عملية بيع التذاكر تسير بشكل جيد منذ الإعلان عن طرحها عبر موقع كيشي. ما (Guichet.ma)، وأن تجاوب عشاق النجمة المغربية كان متميزا، كما أن الإقبال على اقتناء التذاكر كان كبيرا من طرف معجبيها داخل المغرب وخارجه، حيث حرص عشاقها على الحضور من السويد، إسبانيا ودبي.

وذكر "بلخياط" أنه أول المعجبين بديفا الوطن العربي، الشيء الذي دفعه إلى تنظيم جولة فنية هي الأولى من نوعها بعد غياب طويل لــ "سميرة سعيد" عن المسارح الوطنية، وأضاف مدير "بوك إيفنت" في ذات التصريح أن قرار تنظيم هذه الجولة يعد بمثابة تكريم لها ولمسارها الغني بالنجاحات والعطاء الكبير والمتميز على مستوى العالم والوطن العربي.

بدورها عبرت "سميرة سعيد" عن سعادتها بهذه الجولة حيث اعتبرتها صلة وصل بينها وبين جمهورها في المغرب، وقدمت شكرها للمنتج "المهدي بلخياط" على المجهودات الكبيرة التي بذلها من أجل إنجاح هذه التظاهرة الفنية، خاصة وأنها تأتي بعد غياب طويل عن المسارح الوطنية.

يذكر أن جولة النجمة المغربية "سميرة سعيد" ستنطلق في الــ 23 من أبريل الجاري، بحفل يحتضنه مسرح "استوديو الفنون الحية" بالدار البيضاء حيث تشارك في رفع الستار الفنانة "لمياء الزايدي"، قبل أن تقدم حفلها بقصر الأنوار بمدينة طنجة في الــ 27 من أبريل، حيث ترافقها في رفع الستار "هدى سعد"، قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة في 30 من أبريل بمشاركة الفنان "رضوان الأسمر".

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