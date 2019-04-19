أصالة تُفحِم أنغام بـ"تغريدة غامضة" وتؤكد "لايستحقّ قُربي"

أثارت تغريدة جديدة للفنانة السورية أصالة نصري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تكهنات المتابعين حو توجيهها رسالة لومٍ خفية لشخص بعينه رجحوا أن تكون الفنانة "أنغام" أو نقيب الفنانين السوريين.

وغرّدت أصالة "صدمتي بالبعض أضعف تأثيرًا من سعادتي وفخري بمنّ عرفتهم من أُناس غيرهم". وأردفت أصالة نصري قائلةً "ولأنّني مُنعّمةً بالحظّ، وقدوةً أُحاول أنّ أكون لمنّ أفخر أنا بهم، فلا أحسبُ من عمّري وقتًا أنا ضيّعته، على منّ لايستحقّ قربي، وأَسعد حتّى أملأ روحي أُنسًا وودًّا، مع منّ همّ كُثر، محبّين وأهل طيّبين".



وكانت أصالة قد أعلنت مقاطعتها للمطربة أنغام مؤخراً بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيق طارق العريان، والذي كانت تربطه قرابة بأصالة.

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