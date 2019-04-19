كريم عبد العزيز يُفاجئ جمهوره بـ"صيتي سمّع"

فاجئ الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز جمهوره ومُتابعيه على موقع "انستغرام"، بنيته لتقديم أغنية جديدة بعنوان "صيتي سَمَّع"، والتي من المُقرر طرحها قريبًا، ويبدو أنَّ الأغنية التي سيقدمها الفنان لن تكون ضمن أحداث المسلسلين الذين سينافس بهما في سباق رمضان المُقبل.

ونشر نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، صورة له من أغنيته الجديدة التي لم يكشف أي تفاصيل عنها إلَّا اسمها فقط، وتفاعل معه عدد من جمهوره ومتابعيه الذين شجعوه على تلك الخطوة واعتبروها تجربة جديدة قد تضيف له في مشواره الفني، كما توقع بعضهم النجاح المسبق للأغنية.

كما هنأه بعض من زملائه على الأغنية التي سيطرحها قريبًا، حيث هنأته الفنانة أيتن عامر وكتبت له "أيوة بقى"، فيما كتب له المطرب أحمد الشامي، أحد أعضاء فريق واما: "وبعدها دويتو مع واما".

يُذكر أنَّ الفنان كريم محمود عبد العزيز يخوض سباق رمضان 2019 بمسلسلين دراميين، أولهما مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، وصلاح عبد الله، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، والعمل الثاني هو "شقة فيصل" الذي كان قد تم تأجيل عرضه حوالي عامين، وهو من بطولة وائل نور وأيتن عامر، وأحمد فتحي ونسرين أمين.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- كريم عبد العزيز يوضح أسباب نجاح فيلمه الجديد

- أيتن عامر تعلن مشاركتها في الماراثون الرمضاني