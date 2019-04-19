حسام داغر شخصية جادة في "زلزال"

كشف الفنان حسام داغر، عن أنضمامه إلي أسرة مسلسل " البرنسيسة بيسة" ومسلسل " زلزال" للفنان محمد رمضان المقرر عرضهما في شهر رمضان المقبل.

وأوضح داغر في تصريح خاص ل " لايف ستايل"، أن دوره في العملين مختلفين تماما عن بعضهما البعض وقال في مسلسل " البرنسيسة بيسة" أقوم بدور مدرس كوميدي له مواقف مضحكة مع الاطفال ، أما في مسلسل " زلزال" فشخصيتي جادة إلي حد ما .

ومسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، هنادي مهني، ماجد المصري، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطول مي عز الدين في ثان تعاون درامي مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرون، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائي في 3 أفلام دفعة واحدة، هي "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

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