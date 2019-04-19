حنان مطاوع تكشف عن مُشاركتها في ماراثون دراما رمضان

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن مشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة الفنان ياسر جلال وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وتوجد فيه نخبة من النجوم، منهم الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة إيمان العاصي.
وقالت مطاوع خلال حضورها حفل العرض الخاص لمسرحية "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، إن المسلسل يعدّ رابع عمل فني يجمعها بالفنان ياسر جلال، وأول عمل من بطولته، موضحةً أنها تُجسّد شخصية "عايدة" وهو دور جديد ومختلف لم تُقدّمه من قبل.
وتحدَّثت عن آخر أعمالها السينمائية قائلة إنها انتهت من تصوير فيلم يحمل اسم "قابل للكسر" بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، كما تشارك في تصوير فيلم "يوم مصري" مع الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي والفنانة التونسية درّة.
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