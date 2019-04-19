حلا شيحة تنفعل على جمهورها بسبب صورة مع محمد رمضان

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" برفقة الفنان محمد رمضان في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "زلزال".

أثار نشر الصورة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التعليقات التي وردت من الجمهور على الصورة، وهو ما دفع حلا شيحة إلى تعديلها والكشط على مكان اليدين.

أثارت التعليقات السلبية من الجمهور غضب الفنانة التي ردت بالقول: "اللي مش حابب وشايف إن الصفحة دي مش عجباه يا ريت مايعلقش.. دي صفحة فنية بس.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني".

ولم تكتفِ حلا شيحة العائدة بعد اعتزال لسنوات طويلة بهذا التعليق، إذ أكدت في تعليق لاحق أن محمد رمضان زميل وأخ، مشيرة إلى أنه متزوج ويحب زوجته وأبناءه، متمنية له دوام السعادة بصحبة عائلته.

وتعود حلا شيحة إلى التمثيل مرة أخرى بعد ابتعادها لـ13 عاما، إذ تشارك في بطولة مسلسل "زلزال" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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