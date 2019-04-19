شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث عن أم كلثوم" فى افتتاح أسبوع أفلام معهد جوته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ معهد جوته اليوم الجمعة، أسبوع الأفلام الذى يبدأ اليوم فى السادسة مساءاً وحتى 26 أبريل القادم، ويعرض المعهد هذا العام، مجموعة من الأفلام الروائية ووثائقية من مصر وألمانيا، مصحوبة بترجمة، تعرض فى قاعة الفعاليات "بيت النخيل" داخل مقر المعهد بالدقى، إلى جانب عقد ندوات لتبادل الرؤى والأفكار مع صانعى هذه الأفلام، عقب العروض.

يعرض بالافتتاح اليوم، وبالتحديد فى الثامنة مساءاً، فيلم "البحث عن أم كلثوم"، من بطولة ياسمين رئيس واخراج شيرين نشأت، ويسبقه عرض أداء حركى ليلى البياتى.



معهد جوته

وقال الموقع الرسمى للمعهد، عن أسبوع الأفلام، " اخترنا هذا العام مجموعة من الأفلام من ألمانيا ومصر ودول أخرى لنعرضها في ست مدن مصرية في أنحاء مصر المختلفة و تناسب الأفلام الفئات المختلفة من الكبار والصغار، وكذلك الهواة والمحترفين، نسعى من خلال عروض الأفلام لتعزيز مفهوم تبادل الثقافات والنقاش حول السينما بشكل عام في مصر وألمانيا".

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وأضاف الموقع :" يعرض أسبوع الأفلام بمعهد جوته أبطالا وبطلات شديدو التعقيد، كسائق القاطرة ومؤلف الأغانى جيرهارد جوندرمان المليء بالتناقضات، فهو من ناحية يغنى للحب و الحرية، ومن ناحية أخرى يخون أصدقائه كموظف غير رسمى بأمن الدولة، وتفسير تلك التناقضات، أو ما الذى سيفهمه المشاهد، يظل مفتوحا، وتعد هذه دعوة للتفكير بعمق فى الأسئلة و الموضوعات الشائكة، مع بعضنا البعض وأيضا مع مخرجين ومخرجات من ألمانيا ومصر".



ياسمين رئيس فى الفيلم

ويركز البرنامج على الإنتاج المصرى و الألمانى المعاصر، وبالأساس الأفلام الروائية و الوثائقية، فى سياقات تجريبية و كلاسيكية.

يحكى فيلم الافتتاح عن حياة أشهر مطربات الوطن العربى على مدى التاريخ، كوكب الشرق (أم كلثوم)، ويستعرض قوتها كامرأة تمكنت من اجتياز كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، الدينية، السياسية والوطنية داخل مجتمعها الشرقى، وذلك فى صحبة مخرجة إيرانية تحاول صنع فيلم عنها، وتبحث عن ممثلة مناسبة للقيام بالدور حتى تجد ضالتها المنشودة مع غادة، التى تقوم بدورها ياسمين رئيس.