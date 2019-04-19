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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر حسنى يسجل أعلى نسبة حضور فى حفلات الرياض بـ100 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سجل النجم تامر حسنى أعلى نسبة حضور فى تاريخ حفلات الرياض، إذ تخطى عدد حضور حفله أمس 100 ألف شخص، وعلق مذيع فى تقديمه للحفل، أنه أنجح وأهم فنان مصرى دون منافس غنى بالسعودية وهو أحد رموز الفن المصرى والعربى.
وحرص النجم تامر حسنى على توجيه رسالة حب ومودة لجمهوره فى المملكة العربية السعودية، ونشر لقطات من الحفل، وكتب قائلاً: "ألف شكر جماهير الرياض بالسعودية، كان حفلا فوق الممتاز ونجاحه استثنائى كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جداً وخصوصاً أننا حققنا مع بعض أعلى نسبة حضور جماهيرى فى الرياض".
وأضاف حسنى فى رسالته: "وثانى حاجة روعة المسرح الفرعونى العالمى وكل العمالقة اللى اشتغلوا على المسرح دا، شكراً لكل من ساهم فى إنجاح الحفل، شكراً هيئة الترفيه السعودى على مجهودكم الخرافى شكراً، كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية".
وحرص منظمو الحفل على استقبال تامر استقبالا يليق بشعبيته وجماهيره وأعدوا مسرحا خاصا على الطراز الفرعونى تقديراً لمكانته الفنية ومكانة مصر الكبيرة داخل قلوب الشعب السعودى، وقررت وزارة الترفيه السعودية إقامة الحفل على أرض بمساحة ملعبى كرة قدم لتستوعب جماهير تامر حسنى الغفيرة.
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