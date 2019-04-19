نانسى عجرم تمزح مع زوجها: "اجيبلك قهوة ياحبيبى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فادى الهاشم، طبيب الأسنان اللبنانى، وزوج النجمة نانسى عجرم، اختلط عليه الأمر عندما استيقظ، فارتدى روب الحمام الخاص بزوجته دون أن يدرى، واستغلت نانسى هذه الفرصة، لتلتقط لزوجها صورة طريفة، بينما يقف فى مواجهة النافذة، مرتدياً روب حمام منقوش عليه اسم نانسى من الخلف، وتضعها على خاصية Story على حسابها على الإنستجرام، معلقة عليها، قائلة: "عندما يختلط على فادى الأمر فى الصباح..هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبى؟"
نانسى عجرم تنشر صورة لزوجها فادى يتردى ملابسها
وبدأت علاقة الزوجان عام 2005، قبل أن يقررا الزواج عام 2008، وبرغم فارق السن بينهما الذى يبلغ 14 عاماً، إلا أنه لم يقف حائل فى علاقتهما، ولدى الثنائى 3 بنات هم ميلا وآيلا وليا.
نانسى عجرم تشارك فى تحدى الـ10 سنوات بصورة لعائلتها
وكانت قد طرحت نانسى عجرم مؤخراً، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، كتب كلماتها ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، واعتمد الكليب على ظهور مشاهد طبيعية من الشارع المصرى، إضافة إلى مشاهد أخرى من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من المشاريع التى تم إنجازها مؤخراً، وأعربت النجمة اللبنانية، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح وردود الفعل الإيجابية على الأغنية، مشيدة بطريقة الإخراج التى ساهمت بدور كبير فى نجاح الأغنية.
نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشمى
نانسى مع ابنتها ليا
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