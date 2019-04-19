شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجى Avengers:صاحب شخصية Iron Man هو البطل الوحيد الباقى من عالم مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأخوان روسو، مخرجى السلسلة الشهير Avengers، أن الممثل العالمى روبرت داونى صاحب شخصية Iron Man، هو البطل الوحيد الذى يعلم نهاية الجزء الجديد من السلسلة القادم بعنوان Avengers: Endgame.

وبحسب صحيفة ladbible فإن الأخوان روسو، لم يأتمنوا نهاية القصة التى تم إعدادها على مدار ثلاثة سنوات إلا للمثل روبرت داونى، قائلين: إنه الشخص الوحيد الموثوق فيه لقراءة النص بأكمله فعلياً، بالإضافة إلى إعطاء بعض اللمحات النهائية للمثل توم هولاند صاحب شخصية "الرجل العنكوب".

وأرجع الأخوان روسو أسباب عدم اخبار طاقم العمل بالنهاية إلى تخفيف الضغط عليهم، وتقليل مخاطر أخبار اصدقائهم بالنهاية وسرعان ما ستنتشر القصة ويصبح النص معروف لدى الجميع قبل ان يعرض الفيلم".

وسرعان ما رجح الكثير من المشاهدين ومتابعى السلسلة الشهيرة، أن شخصية Iron Man هى التى ستكمل الأحداث للنهاية، فى إشارة ألى معرفة داونى بالنص كاملاً فقط، كونه البطل الخارق الوحيد الذى سيبقي من عامل مارفل.

Advertisements

وطرحت شركة مارفل للإنتاج السينمائى، تريلر جديد للفيلم المقرر عرضه يوم 26 أبريل الجارى فى دور العرض العالمية، والذى ضم لقطات جديدة للأبطال الخارقين العائدين مرة أخرى فى الجزء الجديد مثل شخصية "iron man"، التى اختفت فى الجزء الأخير فى أحد الكواكب غير المعلومة.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.