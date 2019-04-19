شكرا لقرائتكم خبر عن ولا كأنها كانت حامل.. رشاقة نانسى عجرم فى ثانى ظهور بعد ولادتها "ليا"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من شهرين، مرا على ولادة نانسى عجرم لطفلتها الثالثة "ليا"، حيث أعلنت نبأ ولادتها فى مطلع فبراير الماضى، وهو ما جعلها تبتعد لفترة قصيرة عن وسائل الإعلام والفعاليات الفنية.

نانسى عادت مؤخرا لاستئناف نشاطها الفنى، حيث طرحت مؤخرا كليب "راجل وابن راجل" كتب كلماتها ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.



رشاقة نانسى عجرم

Advertisements



نانسى عجرم



نانسى

ومؤخرا، ظهرت نانسى عجرم فى اطلاق خدمة جديدة لجمهورها تحمل اسم "عالم نانسى"، لصالح احدى شركات الاتصالات، ونشرت نانسى مجموعة من الصور للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق الخدمة، حيث ظهرت الرشاقة على نانسى بشكل واضح، رغم مرور شهرين فقط، الأمر الذى لاقى اشادة واستحسان كبير من الجمهور.

من ناحية أخرى، انتهت نانسي من تسجيل ألبومها الجديد، كما أنها طرحت بعد ولادتها أغنية أهدتها لابنتها ليا، وكليب "الحب زي الوتر" الذي كانت قد صوّرته تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان.