شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 32 فنان عالمى.. ليوناردو دى كابريو يوجه الشكر لكتيبة أغنية “Earth” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو، والمهتم بحقوق الحيوانات والبيئة حول العالم، على توجيه الشكر للمغنى العالمى ليل ديكى وكتيبة المغنين الذين شاركوه فى أغنيته الجديدة Earth، والتى طرحت بمناسبة اليوم العالمى للأرض الموافق "22 إبريل" من كل عام.

وكتب دى كابريو، فى منشور له عبر حسابه الشخصى، "شكراً لك ليل ديكى وجميع الفنانين الذين اجتمعوا لإنجاز أغنية "الأرض – Earth"، وسيتم توجيه الأرباح الصافية من الأغنية والمبيعات إلى العديد من الجمعيات الخيرية ومؤسسة leonardo di caprio fdn لحلول تغيير المناخ".

ضم الفيديو حوالى 32 مغنى من حول العالم، أبرزهم المغنى العالمى جاستين بيبر، وأريانا جراندى، وإد شيرين وويز خليفة وسنوب دوج، وسيا، وريتا أورا، وكاتى بيري، وميجيل وليل ياتى، وتوري لينز، وجون ليجند، وهالسي، وشون مينديس.









ويعرض الفيديو الجديد على نمط اينيمشن توضيحى للتوعية من مخاطر البلاستيك على كوكب الأرض، ويظهر الفنانين على نمط حيوانات داخل غابة ، ويجسد جاستين بيبر حيوان "الشامبانزى" فى الفيديو، بينما تجسد اريانا جراندى دور حيوان الحمار الوحشى، وإد شيرين حيوان الكوالا، وسنوب دوج مجسداً لنبات الماريجوانا ، وكيفين هارت يلعب دور كانى ويست.





ويهدف الفيديو كليب الجديد خلق وعى عالمى بشأن أزمة تغيير المناخ وإنقاذ الأرض من أزمتها البيئية التى تعانى منها حالياً وما سيئول اليه الأمر مستقبلاً بسبب انتشار البلاستيك بشكل كبير وطرق التخلص منه فى البحار والمحيطات.

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وفى تصريح لمغنى الراب الكوميدى، قال "لدينا 12 عاماً لتغير الطريقة التى نقوم بها بالكثير من الأشياء التى تضر كوكب الأرض بشكل كبير جداً وتدمر الحياة النباتية والحيوانية والأسماك فى المحيطات، يجب التوقف عن تلك الأفعال بشكل سريع".

ومن المقرر أن يتم تخصيص جزء من أرباح الأغنية لمنظمات غير ربحية حددتها مؤسسة ليوناردو دى كابريو لضمان الصحة والرفاهية على المدى الطويل لسكان الأرض".