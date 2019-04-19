شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى: نعم لتعديلات الدستور.. والرئيس السيسى شغال كويس لمصلحة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة، رجاء الجداوى، اليوم الجمعة، إنها سوف تصوت بنعم للتعديلات الدستورية التى تصب فى مصلحة الشعب المصرى، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية، والمشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الهام.

وأضافت الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لصحيفة ”الخليج 365”، فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك بالحضور فى إحدى الفعاليات الكبرى بحضور حشد كبير من الفنانين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، "شغال كويس" ويعمل لمصلحة الشعب المصرى ودعم مستوى معيشته، ومن أجل مستقبل أفضل للجميع.

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وبدأت صباح اليوم الجمعة، عملية الاستفتاء على الدستور وذلك بتصويت المصريين بالخارج، وسط مشاركة كبيرة من الجاليات المصرية بمختلف دول العالم.