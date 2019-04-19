محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف الكاتب عبدالله غلوش، عن أول ملصق دعائي لبرنامج المقالب الجديد، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019، على قناة MBC مصر، ويحمل الاسم الحقيقي للبرنامج على عكس ما تم تداوله في الأيام الأخيرة.
البرنامج يحمل اسم "رامز في الشلال"، ويظهر خلاله رامز ممسكًا بفانوس رمضان في يده الشمال وبجواره "غوريلا"، أما اليمين فيمسك بها "نظارة معظمة" وبجوارها فيل ضخم.
جدير بالذكر أنه تم تداول "بوستر" مزيف للبرنامج خلال الأيام الماضية، ظهر عليه شخص يرتدي قناعًا مخيفًا ويمسك في يده اليمنى سماعة تليفون، وفي اليد اليسرى فانوس رمضان، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيخرج باسم "رامز.. خارج نطاق الخدمة"، وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاقة لها بـ"البوستر"، موضحًا "بوستر مختلق ولا علاقة لنا به، وطريقتنا في الإعلان عن برامجنا معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر بياناتنا وصفحاتنا الرسمية".
يُذكر أن برامج رامز جلال أصبحت وجبة أساسية على المائدة الرمضانية منذ سنوات مضت، وتحقق نسبة مشاهدة مرتفعة رُغم كل الانتقادات التي توجه لها.
كانت هذه تفاصيل خبر غوريلا وفيل وشلال.. طرح أول "بوستر" لبرنامج مقالب رامز جلال- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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