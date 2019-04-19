بالصور- افتتاح عرض "يعيش أهل بلدي" على المسرح القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد المسرح القومي، مساء أمس الخميس، افتتاح عرض "يعيش أهل بلدي" للمخرج عاصم نجاتي، بحضور مدير المسرح القومي الفنان أحمد شاكر عبداللطيف.

ونشر شاكر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورًا من الافتتاح، معلقًا "في المسرح وفي المسرح فقط، تمتزج الأحزان بالأفراح، في المسرح وفي المسرح فقط، يولد من الألم سعادة، في المسرح وفي المسرح فقط يمتزج الصراع بالأمل، في المسرح وفي المسرح فقط نضفي على الحياة حياة".

"يعيش أهل بلدي" بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، ضياء زكريا، مريم البحراوي، هاني حافظ، إيهاب ناصر، ندى عفيفي، غناء مروة ناجي، موسيقى وألحان علي سعد، ديكور وأزياء صبحي السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.