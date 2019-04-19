أطل المطرب اللبناني راغب علامة على جمهوره أثناء وجوده بمصر من خلال مقطع فيديو ظهر فيه وهو يشدو بأغنية "حبيب قلبي يا غالي"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ووجه راغب التحية لجمهوره عبر حسابه فكتب: "حبيب قلبي يا غالي.. يا مسهرني الليالي.. من مصر الحبيبة، بتمنى لكم نهار سعيد"، ليرد عليه متابعوه التحية متمنين له قضاء وقت ممتع.
جدير بالذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية "صدفة"، التي طرحها بشكل منفرد عبر موقع يوتيوب، ومن المقرر أن يطرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. راغب علامة يتجول في مصر على أغنية "حبيب قلبي يا غالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.