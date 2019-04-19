بالفيديو.. راغب علامة يتجول في مصر على أغنية "حبيب قلبي يا غالي"

أطل المطرب اللبناني راغب علامة على جمهوره أثناء وجوده بمصر من خلال مقطع فيديو ظهر فيه وهو يشدو بأغنية "حبيب قلبي يا غالي"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ووجه راغب التحية لجمهوره عبر حسابه فكتب: "حبيب قلبي يا غالي.. يا مسهرني الليالي.. من مصر الحبيبة، بتمنى لكم نهار سعيد"، ليرد عليه متابعوه التحية متمنين له قضاء وقت ممتع.



جدير بالذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية "صدفة"، التي طرحها بشكل منفرد عبر موقع يوتيوب، ومن المقرر أن يطرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.