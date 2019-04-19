تعرّف على تفاصيل رسالة محمد فهيم للمنتج مجدي الهواري

وجه الفنان محمد فهيم، رسالة شكر وتقدير إلى المنتج مجدي الهواري، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "فهيم" عبر صفحته قائلًا: "بجد.. شكرًا لكل منتج واعٍ وعنده رؤية فنية عالية، شكرًا أستاذ مجدي

الهواري، حقيقي سعادة كبيرة وفخر كبير لهذا الفكر المحترم جدًا، لك كل التحية والتقدير على مجهودك الرائع، وإنك وفرت كل عوامل العمل الفني اللي بيتمناها كل فنان، متفائل جدًاوعلى يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فهيم مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، إنتاج مجدي الهواري، إخراج تامر كرم.