الليلة.. الحضرة تحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

تستعد فرقة الحضرة، لإحياء حفل للإنشاد الديني، مساء اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، وذلك على مسرح بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

ومن المقرر أن تقدم الفرق خلال الحفل لجمهورها تراث الحضرات الصوفية المصرية من المديح، والذكر وأيضا تهتم

مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بنقل الحالة الروحانية إلى المواطنين.

يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الدينى هى أول فرقة مصرية للإنشاد الصوفى الجماعي، حيث قرر "نور ناجح" إنشاء فرقة مصرية للإنشاد

الدينى فى بدايات عام 2015، حيث بدأ بإعلان على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، يطلب فيه منشدين وعازفين لإنشاء الفرقة التى أصبحت اليوم فرقة "الحضرة"، التى تحظى حفلاتها الثابتة بحضور كبير، خاصة من فئة الشباب، وتتكون من 11 عضوًا، أكبرهم 41 عامًا، وأصغرهم 21 عامًا، ينتمون إلى مختلف الطرق الصوفية.