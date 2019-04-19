تستعد فرقة الحضرة، لإحياء حفل للإنشاد الديني، مساء اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، وذلك على مسرح بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.
ومن المقرر أن تقدم الفرق خلال الحفل لجمهورها تراث الحضرات الصوفية المصرية من المديح، والذكر وأيضا تهتممجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بنقل الحالة الروحانية إلى المواطنين.
يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الدينى هى أول فرقة مصرية للإنشاد الصوفى الجماعي، حيث قرر "نور ناجح" إنشاء فرقة مصرية للإنشاد
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. الحضرة تحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.