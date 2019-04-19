الليلة.. هشام عباس ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني ضيوف برنامج "سهرانين"

يحل كل من المطرب هشام عباس والفنانة نجلاء بدر والفنان أحمد صلاح حسني، ضيوف برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.
ومن المقرر أن يتحدث الضيوف خلال الحلقة عن آخر أعمالهم، ويكشفوا أسرارا حول حياتهم الشخصية، كما يتحدثون عن
ويذكر أن برنامج "سهرانين" يذاع يوم الجمعة على قناة ON E الفضائية ويقدمه الفنان أمير كرارة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
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