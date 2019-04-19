الليلة.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة

يحيي المطرب كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، الجمعة، بالمملكة العربية السعودية في جدة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم كاظم

خلال الحفل باقية متنوعة من أجمل أعماله التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها :"مدرسة الحب، أنا وليلى، أفرح،غزال، شجرة الزيتون".

ويذكر أن الفنان كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل آخر في الرياض، غدًا السبت الموافق 20 أبريل، بالإضافة إلى إحيائه حفلا غنائيا آخر يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، بمدينة عمّان عاصمة الأردن.