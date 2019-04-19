بطل صراع العروش و “أكوا مان” يحلق لحيته

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متابعة بتجـــــــــــرد: ساعدت لحية الممثل الأمريكي “جايسون موموا” في كسب أدوار تاريخية منها “صراع العروش” “Game Of Thrones” بتجسيده لدور “كال دروغو”، قائد الدوثراكي، ثم الدور الآخر كـ”أكوا مان” “Aquaman”، من إنتاج “دي سي كوميكس”، والأهم من ذلك كسب قلوب الملايين من المتابعين في جميع أنحاء العالم، لكنه قرر حلاقتها تمامًا بعد 7 سنوات من إطلاقها دون المساس بها.
بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، شارك “موموا”، 39 عامًا، مقطع فيديو على منصة “يوتيوب”، حاز على نحو 4 ملايين مشاهدة في أقل من يوم، وثق فيه نفسه وهو يحلق لحيته الطويلة في وسط صحراء مليئة بالبلاستيك؛ لتعزيز إعادة التدوير.
يظهر الممثل الأمريكي بصحبة أحد أصدقائه وهو يخبره أن آخر مرة حلق فيها لحيته كانت في 2012، وهو بذلك يودع شخصياته الشهيرة المحبوبة.
بعد ذلك يقول للمشاهدين السبب وراء هذا التحول وهو إحداث تغيير إيجابي لمستقبل كوكبنا، وذلك بمبادلة زجاجات المياه البلاستيكية لإعادة تدويرها بالكامل.
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