بصورة أبيض وأسود.. زينة: هذا أكثر فيلم قديم تأثرت به!

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة زينة جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام” بصورة أبيض وأسود لها ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس شتوية ثقيلة، وكشفت من خلالها عن أكثر أفلام الأبيض والأسود التي أثرت فيها، وسألت متابعيها أيضا عن الأفلام القديمة التي أثرت فيهم.

وعلقت “زينة” على صورتها وقالت: “ايه اكتر فيلم عربي قديم اثر فيكم؟ بالنسبالي انا دعاء الكروان”، وتفاعل معها عدد من زملائها بالوسط الفني من بينهم الفنانة دنيا عبدالعزيز التي كشفت أيضا عن أكثر الأفلام القديمة التي تأثرب بها وعلقت قائلة: “أغلي من حياتي”.

الجدير بالذكر أن زينة تصور حاليا فيلم “كل سنة وأنت طيب”، والذي كان يحمل اسم “نصب تذكاري”، وتشارك في بطولته مع النجم المصري تامر حسني تامر حسني، والفنانين خالد الصاوي وعزت أبو عوف وهو من إخراج سعيد الماروق.

يشار إلى أن زينة، حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسلها الدرامي “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، الذي عرض عبر قناة “روتانا دراما”، وشاركها البطولة كل من نسرين أمين، فتحي عبد الوهاب، مي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، وآخرين، ومن تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد وشاحي.