ناهد السباعي: أحمد الفيشاوي صدمني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة ناهد السباعي أن الفنان أحمد الفيشاوي صدمها بانسحابه من تصوير فيلمهما "اللعبة الامريكاني" الذي استقبلته دور العرض السينمائية مؤخراً وشاركها في بطولته الفنان أحمد فهمي.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري أن الفيشاوي كان قد تقاضي 40% من أجره خلال تصوير اول يومين قبل انسحابه، مستغربة أنه يطالب بتعويض.

وفيما أشارت أنها سمعت كثيراً عن تركه للاعمال دون الانتهاء من تصويرها لكنها لم تتوقع ان يفعل ذلك معها لأن بينهما علاقة عائلية منذ سنوات الطفولة، لأن والدها كان صديق والده الفنان فاروق الفيشاوي وجدها كان يعتبره مثل اولاده، وهناك الكثير من صور الطفولة التي تجمعهم.

ولم تكشف سبب قرار الفيشاوي بالانسحاب من العمل إلا أنها نفت بشكلٍ قاطع أن تكون قد حصلت على البطولة لكون والدتها منتجة الفيلم. مشيرة إلى أن بطل الفيلم هو الفنان احمد فهمي، وأنها لمست رد فعل إيجابي من الجمهور عندما شاهدت الفيلم في الصالات، وهي تشعر بالرضا عنه رغم الصعوبات التي واجهتهم.

ونفت ناهد وجود خلافات بينها وبين الفنان محمد رمضان على خلفية تعليقها بأن فريد شوقي هو آخر ملوك مصر. مشيرة إلى أنها لا تعترض على لقب "نمبر وان" الذي أطلقه على نفسه، لكن الناقد سمير فريد هو من أطلق هذا اللقب في الكتاب الذي أصدره عن جدها. وقالت أن الملك في السينما هو فريد شوقي وفي الغناء هو محمد منير.





