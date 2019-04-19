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المطربة أمينة تشارك عاصى الحلانى فى حفل شم النسيم بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المطربة أمينة النجم اللبنانى عاصى الحلانى فى إحياء حفل شم النسيم يوم 28 من الشهر الحالى بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تقدم عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة.

وانتهت المطربة الشعبية أمينة من تصوير كليبها الجديد المقرر طرحه باسم "إخلع" مع المطرب أمير يزبك، الذى تم تصويره فى طبرجا، وتغنى فيه أمينة باللهجة اللبنانية للمرة الثانية.

علىى الجانب الآخر طرح الفنان عاصى الحلانى فيديو كليب أغنية "شو بخاف عليكى" منذ أيام، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها، من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.

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