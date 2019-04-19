شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. شيرى عادل وجه ملائكى من الصغر حتى الكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة شيرى عادل بعيد ميلادها الذى يصادف اليوم الجمعة 19 أبريل، والتى تعد من أبرز الفنانات فى الوقت الحالى، والبعض لا يعلم أن شيرى عادل صاحبة "الوجه الملائكى" بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها من خلال مشاركتها في الإعلانات التجارية وأغانى الأطفال، فقدمت فى طفولتها الأغنية الشهيرة "انا لما أحب اتسلى" والتى عاشت فى ذكرياتنا منذ الطفولة حتى وقتنا الحالى، وشاركت أيضاً فى إعلان مع الفنانتين ياسمين عبد العزيز وميس حمدان.

غابت الفنانة شيرى عادل لفترة حتى عاودت الظهور مرة أخرى فى دور طفلة صغيرة بفيلم "أصحاب ولا بيزنس" مع النجمين هانى سلامة ومصطفى قمر، لتنطلق مرة أخرى فى المجال الذى تحبه وتعشقه منذ طفولتها.

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توالت الأعمال السينمائية على شيرى عادل حيث شاركت فى عد أفلام كبيرة منها، "حمادة يلعب"، "خارج على القانون"،"حسن ومرقص"، "أمير البحار"، "بلبل حيران"، "كلاشنكوف"، "أمن دولت"، "أصحاب ولا بزنس"، "رغم أنف"، "مراتى وزوجتى".





ولم تخطفها سحر وجمال السينما، بل قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية ما يقرب من 30 نالت إعجاب جمهورها منها، "يتربى في عزو"، "المواطن إكس"، "باب الخلق" ومسلسل "رقم مجهول" ومسلسل "الصقر شاهين"، و"اسم مؤقت" و"الخطيئة" وغيرها.





تزوجت الفنانة شيرى عادل من الداعية الإسلامى معز مسعود فى 12 يوليو عام 2018، وحدثت قصة الحب بينهما من خلال مشاركتهما فى مسلسل "السهام المارقة"، وتلقت عددا من التهانى من قبل زملائها الفنانين.











