شاهد.. نانسي عجرم برشاقة لافتة بعد الولادة وتكشف عن مفاجأة للجمهور السعودي!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 11:51 صباحاً - خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بنحافتها في أول ظهور علني لها، بعد ولادة طفلتها الثالثة ليا خلال حضورها إحدى المناسبات في الإمارات.

نانسي عجرم كشفت في برنامج “mbc trending” أنها استأنفت نشاطها الفني، بعد توقف شهرين ونصف تقريباً بعد ولادة طفلتها الثالثة، لتبدأ عملها بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات لإطلاق خدمة تعرف باسم “عالم نانسي” لمحبيها من أجل معرفة كل جديد خاص بها.

وعن سر نحافتها اللافتة بعد الولادة رغم أنها أنجبت طفلتها منذ شهور قليلة، قالت نانسي عجرم أنها لم تتبع حمية غذائية، وكل ما في الأمر أن طبيعة جسمها نحيفة في الأساس لهذا عادت لوزنها الطبيعي سريعاً.

كما أضافت نانسي عجرم أنها تلعب رياضة ولكن السبب الرئيسي لنحافتها، يعود إلى طبيعة قوامها النحيف في الأساس.

كما كشفت نانسي عجرم انها ستقوم قريبا بإحياء حفلتين في جدة والرياض في المملكة العربية السعودية دون ان تكشف عن موعدهما.