شاهدوا.. مغربية تعود الى الحياة بعد دفنها بـ 9 أيام

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 11:51 صباحاً - عادت سيدة مغربية إلى الحياة، بعد تسعة أيام أمضتها داخل المقبرة. وشهدت مدينة “سطات” المغربية، حالة استنفار بعد تداول خبر سماع صوت امرأة، دفنت قبل تسعة أيام، صادر من قبرها.

وخضعت السيدة ل​عملية جراحية​ قبل أسبوع من دفنها، ومكثت في قسم الإنعاش لمدة يومين، ثم أخبرت طبيبتها الأسرة أنها توفيت، واستخرجت لها شهادة الوفاة.

وتم تغسيل السيدة ودفنها في إحدى ​مقابر​ المدينة، قبل أن تقول مجموعة من الشبان إنهم سمعوا أنينها وصراخها مساء الأربعاء صادر من المقبرة.

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وفور التأكد من سماع أصوات داخل القبر، تم الاتصال بالسلطات التي أشرفت على عملية إعادة فتح القبر واخراجها منه.