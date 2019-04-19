شاهدوا.. هيفا وهبي تخطف الأنظار بتنورة قصيرة في شوارع باريس

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 11:51 صباحاً - انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو تظهر في الأولى الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وقد ارتدت تنورة جلدية قصيرة مع تيشرت ناعمة باللون الزهري وهي تقود دراجة هوائية أما في الفيديو فقد استعرضت هيفا رشاقتها وأزياءها حيث ارتدت جاكيت شتوية مزينة بالفرو، وحملت في يدها حقيبة سوداء جميلة وخطفت الأنظار بإطلالتها الشبابية المميزة.

وقد تفاعل محبو هيفا مع هذا المنشور وأشادوا بخفة دمها وأناقتها خصوصاً أنها ارتدت من خط أزيائها الخاص الذي أطلقته مؤخراً.

إشارة إلى أن هيفا دائماً ما تلفت الأنظار باختيارتها لأزيائها التي تفاجئ بها جمهورها حتى أصبحت ملهمة للعديد من متابعيها.

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