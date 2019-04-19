يارا تمارس دورالـ«خالة» مع ابن شقيقتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حصلت الفنانة اللبنانية يارا مؤخرا على لقب “خالة” بعد أن وضعت شقيقتها ميرنا مولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم «Jude».

الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بصورة مع مولود شقيقتها، حيث ظهرت وهي تحمله على ذراعها بحنان شديد، معبرة عن سعادتها الشديدة بقدومه.

يارا أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “حبيب خالتووو.. يقبرني شكلك جنّنيييييييي والله بليز قولوا ما شاء الله”.

Advertisements

وكانت يارا قد تألقت في حفل زفاف خاص أحيته مؤخرا في لندن، وحرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل.

يارا اختارت للحفل، طلّة شديدة الاناقة، ارتدت فيها فستان أخضر طويل براق، أبرز جمال خصرها، ورشاقة قوامها، وحمل توقيع دار لابورجوازي، كما اسدلت شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة أكثر جاذبية، حيث اشعلت الفنانة أجواء الزفاف بباقة من أجمل أغانيها الرومانسية والحماسية.

من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.