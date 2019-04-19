القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مغني الراب كوداك بلاك
قالت شرطة ولاية نيويورك إنها أفرجت عن مغني الراب كوداك بلاك، بعد اعتقاله بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة، أثناء عبوره الحدود بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياجرا.
وذكرت شرطة نيويورك أن أفرادا من إدارة الجمارك والحدود الأمريكية أوقفوا بلاك (21 عاما) مساء الأربعاء على جسر لويستون-كوينستون الدولي أثناء عودته إلى الولايات المتحدة قادما من كندا.
واسم بلاك الحقيقي بيل كابري، وهو من سكان مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على بلاك، الذي كان يقود سيارة من طراز كاديلاك إسكيليد، و3 آخرين كانوا يتبعونه في سيارة بورش بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة.
وذكرت عدة وسائل إعلام بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بلاك أفرج عنه من سجن مقاطعة نياجرا بكفالة قدرها 20 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن المغني كوداك بلاك بعد اعتقاله لحيازة مخدرات وأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.