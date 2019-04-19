ديمي مور تكشف أسرار زيجاتها السابقة في "Inside Out"

بعد عمل مستمر منذ أكثر من 35 عاما في هوليوود، لا يزال في جعبة الممثلة الأمريكية ديمي مور، العديد من الحكايات التي قررت الإفصاح عنها في سيرتها الذاتية.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن ديمي وقّعت الاتفاق الأول لكتابة مذكراتها منذ 9 سنوات، وأُعلن الآن فقط عن إصدار كتاب سيرتها الذاتية في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويصف الناشرون مذكرات الممثلة الأمريكية صاحبة فيلم "Ghost" الرومانسي الشهير بأنها "صريحة وعميقة"، حيث تطرقت بصراحة إلى بعض الأجزاء الشخصية جدا في حياتها مثل علاقتها المضطربة بوالدتها وأزواجها الثلاثة السابقين.

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وجاء في الإعلان عن الكتاب الذي يحمل عنوان "Inside Out" أن ديمي صارعت الإدمان ومشكلات مع شكل الجسم وصدمة في الطفولة استمرت معها سنوات، كل هذا إلى جانب ارتفاع صيتها بين المشاهير وتأسيس عائلة، وحرصها على القيام بدور الأم على أكمل وجه.

عاشت ديمي طفولة صعبة، وخرجت من المدرسة في سن 16 عامًا لتمتهن التمثيل، ومن أول أدوارها فيلم "St. Elmo’s Fire وAbout Last Night"، لكن فيلمها "Ghost" أمام باتريك سويزي كان طريقها الحقيقي للنجومية.

وتزوجت ديمي ببروس ويليس في 1987 وأنجبت منه 3 فتيات، هن: رومر وسكوت وتالولاه، وانفصلت عنه بعد زواج استمر 11 عاما، لكنهما لا يزالان صديقين لدرجة أنها حضرت حفل ذكرى زواجه الـ10 من إيما هيمينج.

وبعدها وقعت ديمي في حب الممثل الأمريكي أشتون كوتشر، العلاقة التي أثارت جدلاً كبيراً بسبب فارق السن الذي يصل إلى 15 عامًا، واستمر زواجهما 8 سنوات قبل الانفصال، وتزوج أشتون بعدها بالممثلة الأمريكية الأوكرانية ميلا كونيس التي وصفت مؤخرًا فترة زواج أشتون وديمي بـ"العادية والحقيقية".