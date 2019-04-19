نوال الزغبي “صريحة ومهضومة”.. وهذا جديدها

بعد ان تألقت ونجحت في غناء شارة مسلسل “كراميل” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ها هي النجمة الذهبية نوال الزغبي تعيد التجربة بالتعاون مع شركة الانتاج ايغل فيلمز، حيث قامت مؤخرًا بتسجيل تيتر مسلسل بروفا الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك، بطولة ماغي بوغصن واحمد فهمي ونخبة من نجوم التمثيل.

الاغنية جاءت بعنوان “لما بتحسبا”، لم تطرحها الزغبي بعد انما افصحت عن اسمها ضمن story نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام.

من جهة اخرى، بات معروفًا عن النجمة الذهبية قربها من جمهورها ومتابعيها وحبها الكبير لهم، فهي عادة ما تشاركهم كافة التفاصيل المتعلقة بأجدد اعمالها وكذلك تلك المستقبلية التي تنوي طرحها، كما تستمع لآرائهم وتأخذها بعين الاعتبار.

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في هذا السياق، ارادت “الزغبي” ان تتقرب اكثر من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا موقع انستغرام، فقامت بنشر story طلبت من المتابعين طرح اسئلة عليها وتعهدت بالاجابة على جميعها قدر الامكان.

اسئلة عديدة طرحت على النجمة الذهبية التي بدورها لم تتردد في الاجابة عنها بكل صدق وصراحة وشفافية، فلم يخلُ بعضها من “الهضامة” و “روح النكتة” خصوصا في الاسئلة التي تتعلق بالعمر.

في المقابل، اكدت الزغبي انها ستقوم بتصوير فيديو كليب قريبا لاحدى اغنيات البومها الجديد، الا انها لم تفصح عن اسم الاغنية، تاركة الامر مفاجأة للجمهور، لافتة الى ان اغنية “محاية” هي المفضلة بالنسبة لها ضمن البومها الجديد “كده باي”، وتحب ان تغنيها باستمرار، كما ان موسم الصيف سيكون عامرًا بالحفلات التي ستحييها الزغبي في لبنان والخارج، بحسب ما قالته في احدى الاجابات.

هذا واشارت الى ان اغنية “الليالي” هي المفضلة لديها من ضمن جميع الاعمال التي طرحتها حتى اليوم، اما مسلسلها العربي المفضل فهو “كراميل”.

هذا وأكدت الزغبي انها لا تحب ولا تطمح لأن تصبح ممثلة لأنها لا تجيد التمثيل.