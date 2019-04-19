خاص- صادق الصبّاح يختار نجمة الشركة نادين ن. نجيم

أشاد المنتج صادق الصبّاح، بنجمة الشركة الممثلة اللبنانية نادين ن. نجيم حيث شبهها بوجه القمر في شهر رمضان المبارك.

واتخذ “الصبّاح” من حسابه الخاص عبر موقع تويتر منبراً ليغرد امام الملأ عن الرائعة نادين مباركاً لكل طاقم العمل بالإنطلاقة الرائعة وعلى رأسهم المخرج المتميز فيليب أسمر.

وقال صاحب شركة في تغريدته: “هي وجه القمر في رمضان، الرائعة نادين نسيب نجيم .. وما ظهر في الإعلان الترويجي ما هو الإ الشرارة الأولى. ألف مبروك للنجمة الغالية والمحبوبة ولنجوم وطاقم “خمسة ونص” وعلى رأسهم المخرج المتميز فيليب أسمر الإنطلاقة. واليكم جرعة أخرى بالأبيض والأسود“. وأرفق التغريدة بمقتطف من برومو “خمسة ونص” باللونين الاسود والابيض حيث ظهرت نادين بكامل جمالها وتألقها وهي تتوسط النجمين قصي خولي ومعتصم النهار.

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لا شك في أن للنجمة الجميلة نادين نجيم محبة كبيرة عند شركة الصبّاح ليخصها صاحب الشركة هي وحدها من بين كل النجمات بهذه التغريدة المميزة المليئة بالدعم والطاقة الايجابية والمحبة والثقة بعملها خاصة بعدما قدمت نادين في السابق سلسلة من المسلسلات مع الشركة وكلها نجحت بشكل كبير وتخطت الحدود العربية.

كلام صادق الصباح بحق نجمتنا اللبنانية ليس بجديد فهو سبق وقال في عام 2016 في مقابلة ضمن برنامج “الخليج 365” مع الاعلامية باتريسيا هاشم، ان نادين مدللة في الشركة ويعتز بها. واكد حينها انه قام بخطوة اضافية في الدراما اللبنانية خاصة بوجود ممثلة محترفة ومجتهدة ولديها طاقة مهمة جداً وهي تعرف مكانتها في شركة الصباح. وشدد حينها في المقابلة ان نادين ستحصد في المستقبل نجاحاً اكثر.

نذكر ان نادين تلعب في “خمسة ونص” شخصية “د. بيان نجم الدين” وهي طبيبة أمراض الدم والأورام، والتي انتهت من تصوير مشاهدها في مُستشفى الجامعة الأميركيّة في بيروت، التي وفرت المعدّات وجميع الخدمات اللوجستيّة اللازمة التي تتناسب مع مُحتوى المُسلسل. كما وضعت فريقاً مُتعدّد التخصّصات رافق طاقم العمل لضمان كلّ التفاصيل الطبيّة الدقيقة والكاملة خاص انه يدور جزء من أحداث المُسلسل في المُستشفى، مكان عمل د. بيان نجم الدين.

يُذكر أنّ فريق عمل “خمسة ونص” دخل في المراحل النهائيّة من التصوير، والعمل من بطولة نادين نجيم وقُصي خولي ومُعتصم النهار، وكتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

المسلسل سيعرض على عدة محطات عربية وهي حتى الآن: MTV، MBC4، الرؤيا، OSNوالسومارية.