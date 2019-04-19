إليسا تنشر صورة وتُغرّد "سأحبك دائمًا".. فهل تصالحت مع روتانا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما عادت أغاني إليسا على موقع "أنغامي" مجددًا، عُقبَ خلافٍ وقع بين النجمة اللبنانية وشركة روتانا، يبدو أن مدير الشؤون الفنية في الشركة "طوني سمعان" كان راعيًا لإنهاء الخلاف وعودة المياه إلى مجاريها بين إليسا وروتانا.

وشاركت إليسا متابعيها بصورةٍ عبر تويتر وهي برفقة طوني سمعان بينما كانت تحتضنه، وعلقت عليها: "مهما حدث.. سأحبك دائمًا".

وكانت روتانا قد فاجأت إليسا بحذف جميع أغانيها من تطبيق "أنغامي"، ونقل الأرشيف الغنائي للنجمة اللبنانية للتطبيق الجديد "ديزر"، وذلك في إطار التعاقدات التسويقية التي أبرمتها الشركة مؤخرًا.

يذكر أن طوني سمعان ظهر في كليب إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي يروي تجربتها مع الإصابة بمرض السرطان، والذي ظهر فيه ضمن الأصدقاء الحقيقيين الذين رغبت في تكريمهم من خلال هذا العمل وتوجيه الشكر لهم.