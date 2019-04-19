إيهاب توفيق يكشف سر تأخره عن الزواج.. وموقف طريف مع إحدى المعجبات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثّ المطرب المصري إيهاب توفيق، عن حياته الشخصية للمرة الأولى، فقال إنه تأخر في الزواج، حتى أصبح أشهر "عازب"، في الوسط الفني، لافتًا إلى أن هذا وراء الكثير من الأسباب.

وقال المطرب المصري، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "حكايات لطيفة"، الذي تقدمه الفنانة التونسية لطيفة، عبر فضائية "DMC"، إن عائلته كانت تطالبه دائمًا بالزواج وتكوين أسرة، ولكنهم تركوا الحديث في هذا الشأن بعد يأسهم.

وأضاف توفيق أنه تأخر في الزواج، رغم حلمه كأي شاب يريد الارتباط، والزواج، لكن انشغاله في الحفلات والسفر أخذه من حياته الخاصة، مشيرا إلى أنه قرر الارتباط والزواج عن قصة حب واقتناع.

وأكد المطرب المصري أنه لا يتعامل مع السوشال ميديا، حتى أنه يُخفي صور عائلته؛ لأن هذا قراره منذ دخوله مجال الفن، مشيرًا إلى أنها أمور خاصة ليس لأحد التدخل فيها ولا يجوز نشرها.

وعن طبيعة شخصيته وماذا يعمل وقت فراغه، أوضح المطرب المصري، أنه كائن ليلي، وعند الفراغ، يقود سيارته في شوارع مصر، لمشاهدة جمال وهدوء القاهرة.

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وأوضح توفيق أنه تعرضت لموقف طريف مع إحدى المعجبات، في بداية مشواره الفني، لافتًا إلى أن هذه المعجبة اعتادت الاتصال على هاتف المنزل مضيفًا: "كل مرة تتصل يكون أثناء وصولي للمنزل، ولا أعلم من أين تعرف وقت وصولي المنزل وانتهاء عملي".

وتابع أن هذه المعجبة كانت تتمتع بصوت جميل، وذات مرة طلبت مقابلتي، فقلت سأنتهي من التصوير في الساعة السابعة صباحًا، وأعطيت لها عنوان عملي في منطقة المهندسين لمقابلتها.

وأضاف إيهاب توفيق، أنه فور رؤيتها أحسّ أنها مثل "صاحبه"، فتركها وغادر المكان سريعًا ولم يذهب إليه مرة ثانية.