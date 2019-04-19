ميغان ماركل بالساري في صورِ تُنشرُ للمرة الأولى من رحلتها السرية إلى الهند!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في لقطاتٍ لم تُنشر من قبل، ظهرت دوقة ساسكس ميغان ماركل، وهي ترتدي الساري الهندي في لفتة اعتزازٍ منها بالثقافة الهندية، وذلك أثناء رحلةٍ خيرية قامت بها في كانون الثاني/ يناير 2017.

وسافرت ماركل إلى دلهي ومومباي بعد فترة وجيزة من إعلان علاقتها مع الأمير هاري، في إطار عملها الخيري مع مؤسسة "World Vision" الخيرية، حيثُ كانت حريصة على تسليط الضوء، على قضايا المساواة بين الجنسين، ومحدودية وصول الفتيات إلى التعليم في تلك المدن.

وفي وقت رحلتها، ظهرت أنباء العلاقة التي تجمعها مع الأمير هاري، وتوقعت التقارير الإعلامية بأن تكون الرحلة أُلغيت بسبب مخاوف أمنية، حيثُ لم يُنشر أي تقريرٍ يخص الموضوع، كما لم تنشر ميغان أي صورةٍ عبر حسابها على انستغرام، مما أكد أن الرحلة أُلغيت، ولكنها استمرت في رحلتها سراً، لتُنشر الصور للمرة الأولى اليوم.

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كما ظهرت ميغان في الصور وهي تمارس أحد التقاليد الهندية، والذي يُعرف بالتيلاكا؛ حيث رسمت إحدى الطالبات على جبين ميغان نقطة حمراء.

ويُذكر أن ماركل تصب تركيزها، منذ زواجها من الأمير في أيار/مايو 2018، على قضايا الفتيات والنساء وحق الجميع في التعليم، بوصفها عضوةً في العائلة المالكة.