روبي تجتمع مع أحمد عز في "علاء الدين"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تجتمع الفنانة روبي مع الفنان أحمد عز في احد العروض التي تقدمها فرقة "كايرو شو" بعنوان "علاء الدين" المتوقع انطلاقه خلال الصيف المقبل. حيث ستلعب البطولة النسائية معه ليشكلا ثنائي المسرحية التي يخرجها مجدي الهواري وسيبدآ التمرينات مع الانتهاء من مرحلة توقيع العقود مع باقي ابطال العمل. يشار إلى أن روبي تغيب عن السباق الرمضاني المقبل بعدما عُرض أحدث أعمالها الدرامية "اهوه ده اللي صار" مؤخراً، فيما يُركز "عزّ" على مشاريعه في السينما وينتظر عرض فيلمه "الممر" خلال موسم عيد الفطر، بينما سيُعرَض الجزء الثاني من فيلمه "ولاد رزق" خلال موسم عيد الاضحى.

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