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بعد نجاح حفلته بالرياض.. رسالة حب من تامر حسنى لجمهوره فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان تامر حسنى على توجيه رسالة حب ومودة لجمهوره فى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح حفلته التى أقيمت أمس فى مدينة الرياض، والتى حظيت بأعلى نسبة حضور جماهيرى.

ونشر الميجا ستار، لقطات كثيرة من الحفلة، وكتب قائلاً "ألف شكر جماهير الرياض بالسعودية، كان حفلا فوق الممتاز ونجاحه استثنائى كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جداً وخصوصاً أننا حققنا مع بعض أعلى نسبة حضور جماهيرى فى الرياض".

وأضاف حسنى فى رسالته "وثانى حاجة روعة المسرح الفرعونى العالمى وكل العمالقة اللى اشتغلوا على المسرح دا، شكراً لكل من ساهم فى إنجاح الحفل، شكراً هيئة الترفيه السعودى على مجهودكم الخرافى شكراً، كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية".

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وكان قد توج النجم تامر حسنى بلقب أفضل مطرب عربى لعام 2018، بعد نجاح ألبومه الأخير "عيش بشوقك" بحفل جوائز "الموريكس دور" فى لبنان، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربى، فى العاصمة بيروت، كما حصل على جائزة تقديرية استثنائية كونه أنجح فنان جمع بين الطرب والتمثيل معا.

 

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