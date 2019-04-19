شكرا لقرائتكم خبر عن شوف شكله عامل إزاى.. النجم العالمى جايسون موموا حلق دقنه بعد 7 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس هناك أجمل من الإيمان بقضية إنقاذ كوكب الأرض، ذلك ما فعله الممثل العالمى جيسون موموا، حيث قام بحلق لحيته للمرة الأولى منذ 7 سنوات بهدف زيادة الوعى للحد من استخدام البلاستيك وإنقاذ كوكبنا، وكان قد اتخذ البعض الأمر بسخرية حول العلاقة بينهم، بينما تضامن الآخر معه، حيث استطاع توصيل أفكاره إلى جمهوره من خلال لفت الانتباه.

وودع الممثل العالمى الشخصيات الشهيرة التى قام بتأديتها فى العديد من الأعمال الفنية مثل شخصية كال درجو، فى مسلسل صراع العروش، وأكوا مان فى فيلم Aquaman، حيث ظهر فيهما بلحيته.





وأوضح جايسون موموا أن الهدف من القيام بذلك هو التغيير إلى الأفضل من أجل الأطفال، ولضرورة القيام بتغيير إيجابى لإنقاذ الكوكب والمحيطات والأنهار والأراضى حول العالم، واستخدام الألمونيوم بدلا من البلاستيك.

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وتشير العديد من التقارير إلى أنه أراد لفت الانتباه إلى إحدى شركات المياه المعدنية التى تستخدم علب من الألمونيوم بدلا من البلاستيك، حيث إمكانية إعادة تدويرها.

يذكر أن جايسون موموا قد تعرض لحادث حريق على متن الطائرة الخاصة الذى يركبها ونجا منه، التقطته عدسات مصورى الباباراتزى أثناء سيره فى كندا الذى يتواجد بها حالياً فى عدة صور قرر على طريقته التفاعل مع إحداها مثلما يظهر خلال الصور، الذى أخرج فى أحدها لسانه على طريقة العالم الشهير اينشتاين الذى اشتهر بصورة مماثلة.

يعتبر نجم هوليود جايسون موموا واحد من أفضل نجوم هوليود التى تحظى بشعبية كبيرة تقدر بالملايين ممن يعشقوا بطل فيلم "أكوا مان" الذى حقق نجاحاً منقطع النظير عبر فيلمه الأخير مثلما ظهر فى حجم إيراداته، بالإضافة إلى شعبيته الضخمة الذى اكتسبها أيضاً من المسلسل الشهير "صراع العروش".