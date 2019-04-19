العرب حاضرون بقوة.. فيلم فلسطيني ينافس على السعفة الذهبية في "كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أقل من شهر يفصلنا عن بداية مهرجان كان السينمائي في دورته الثانية والسبعين، والتي ستنطلق في 14 مايو المقبل، وتستمر حتى 25 مايو، ويترأسها المدير الفنى للمهرجان بيير ليسكور تيرى فريمو.

وأعلنت إدارة المهرجان الأفلام المشاركة في المهرجان، ومن بينها الفيلم الفلسطيني "لابد أن تكون هي الجنة" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان للعرض في المسابقة الرسمية والمنافسة على السعفة الذهبية لهذا العام".

ويرصد الخليج 365 قائمة الأفلام العربية المشاركة في المهرجان:

" لا بد أن تكون هي الجنة"

يسافر سليمان (بطل الفيلم) إلى عدة مدن حول العالم ليقارن المفارقات بين أصوله الفلسطينية وما يراه في تلك المدن.

فيلم "بابيشا"

"بابيشا" إنتاج مشترك بين فرنسا بنسبة "36.72%" والجزائر "32.81 %" وبلجيكا "30.47 %" والمنجز سنة 2018 في فئة "في ضوء معين" والفيلم للفنان مونية مدور.

"سنونو كابول"

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اختار مهرجان كان في نفس الفئة فيلم الرسوم المتحركة "سنونو كابول" المقتبس من كتاب الجزائرية ياسمينة خضرة.

"من أجل سما".

فيلم سوري وثائقي للمخرجة وعد الخطيب، والذي يوثق للثورة السورية في فيلم وثائقي يحكي قصة سما الطفلة السورية التي تعاني في الوضع السوري المتأزم.

"حب أخي"

فيلم تونسي يناقش العلاقات الأسرية وعلاقة الأخ بأخيه.

"آدم"

فيلم مغربي تقوم فيه لبنى أزبال ونسرين الراضي بدور البطولة، من إخراج مريم التوازني، ويحكي قصة صداقة بين سيدتين، ولقاء يسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في أحشائها أما الأخرى ستستعيد ثقتها في الحياة وتعيشها كما هي.

تم تصوير فيلم آدم بمدينة الدار البيضاء سنة 2018، وهو من إنتاج نبيل عيوش، وإنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت.

وكان مهرجان كان السينمائي الدولي أعلن أن المخرجة اللبنانية نادين لبكي سترأس لجنة تحكيم "نظرة ما" في المهرجان، لتكون أول سيدة عربية تترأس لجنة تحكيم في كان، وفاز فيلمها "كفرناحوم" العام الماضي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.