أبرزهم هنيدي وتوأم زينة.. رسائل نجوم الفن لمحمد صلاح قبل سمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديو لـ"محمد صلاح" لاعب المنتخب المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، يتحدث فيه عن أهمية دعم المرأة.

وقال صلاح في الفيديو: "نريد أن نغير طريقة التعامل مع المرأة في ثقافتنا، أصحبت أدعم المرأة أكثر مما كنت أفعل من قبل، لأنني أشعر أنها تستحق المزيد مما نعطيها الآن هذا ما يجب أن يكون وليس أمرًا اختياريًا".

وكتبت سمية في تعليقها على الفيديو "برافو محمد صلاح راجل بجد".

سمية الخشاب لم تكن أول فنانة توجه رسالة لمحمد صلاح، ولكن سبقها الكثيرون، نرصدهم لكم في التقرير التالي:

- شيرين

حرصت الفنانة شرين عبدالوهاب على تقديم الشكر للاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في بداية حفلها نهاية شهر مارس في مسرح القرية العالمية بدبي.

وقالت شيرين في الفيديو إنها تلقت مكالمة تليفونية من محمد صلاح ليطمئن عليها، بعد إيقافها عن الغناء وتحويلها للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها بالبحرين، وذكرت شيرين أن صلاح أعلن دعمه لها، وقال لها: "إحنا بنحبك، وخليكي جامدة".

وتفاعل الجمهور معها بعد أن قدمت لصلاح التحية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي ومعجبي شيرين.

أحمد صلاح حسني

عبر الفنان أحمد صلاح حسني عن إعجابه بأداء لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي "ليفربول" الإنجليزي محمد صلاح،وكتب صلاح حسني في تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "محمد صلاح خلص على تشيلسي باليوجا، برافو يا مو، هدف عالي أوي قرار التصويب من هذه المسافة يدل أن الغزالة رجعت رايقة تاني يا أبو صلاح".

هنيدي

نشر هنيدي عبر حسابه على تويتر صورة مقسمة لقسمين في القسم الأول صورة لصلاح وهو يضحك وفي القسم الثاني صورة له بعد المباراة وملامح الحزن تكسو وجهه.

كتب هنيدي ليؤكد له أن الجمهور ليس غاضبا منه أو حزين بسببه، بل هم حزينون عليه، حيث كتب له:"معاك يا صلاح" وقال لجمهوره إن اللاعب المصري أسعدنا كثيرا وعلينا الآن أن نشعره كم نقدره".

زينة

نشرت الفنانة زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" لطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، أثناء توجيههما رسالة للاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، معبرين عن حبهما له ومتمنين له الشفاء إثر إصابته في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا 2018 التي جمعت بين ليفربول وريال مدريد الأسباني، ويتوعدون اللاعب راموس المتسبب في إصابته.

وعلقت زينة على مقطع الفيديو قائلة: " حتى الأطفال جنبك وبتحبك ربنا يحميك ويشفيك محمد صلاح،طبعا دي رسالة بسيطة لأنه نام معيط لما عرف اللي حصلك وهو وأخوه مصممين يضربوا اللي ضربك".

أصالة

وجهت الفنانة السورية أصالة، رسالة خاصة إلى اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير".

أصالة، قالت في رسالتها: " كثر همّ من أساؤوا لديننا وعروبتنا وحضارتنا وأخلاقنا، وجاء الشابّ المؤمن الخلوق العبقري لينصفنا ويرفع من شأننا، لا بتفوّقه في الكرة فقط، إنَّما لخلقه الرفيع والتزامه بالدِّين الحقيقي محمد صلاح".

درة

حرصت الفنانة درة على توجيه رسالة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ، وذلك عقب الإصابة الذي تعرض لها صلاح، مؤخرًا في مباراته النهائية مع فريق ليفربول أمام ريال مدريد.

وقامت بنشر مقطع فيديو لاغنية "هيوقعوك هيحاولوا يحبطوك"، ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام "، وعلقت درة ، قائلة: " أتمنى الشفاء العاجل لكي يا صلاح.. أنت بطل يا محمد صلاح لو جرحوك قوم.. لو وقعوك قوم ".

نبيل الحلفاوي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، رسالة لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وكتب الحلفاوي: "ابننا العزيز محمد صلاح، أرجو أن تصادفك هذه الرسالة، تحرر من كل شيء ليكون ذهنك صافيا وعلى رأس ما يجب أن تنساه تمامًا الموسم الماضي بكل ألقابه، تذكر فقط أنك لعبت الكرة لأنك أحببتها، استمتع بفترة وجودك في الملعب لممارسة لعبتك المفضلة، وليذهب كل شيء آخر إلى الجحيم".

كانت رسالة الحلفاوي بعد المستوي المتواضع الذي ظهر به محمد صلاح في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، وصيامه عن التهديف.

أوس أوس

وبطريقته الساخرة، نشر نجم مسرح مصر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" مقطع فيديو مع مجموعة أطفال بأحد الدول الأفريقية وهو يغني معهم أنا عاوزة الميكانيكي يجي يصلح الماتور.

و علق محمد أسامة في الفيديو :"هبوظلك ولاد مانيه ياصلاح ..روح هات انت اجوال ملكش دعوه عاوزين الشامبونزليج ياعالمى".

مجدى الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة وجه بها رسالة للاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب الهواري: "لاعيب وكاريزما وحريف وموهوب، لازم تفكر يامعلم تمثل".