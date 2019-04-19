بشرى توجه رسالة للاعب الباليه أحمد يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا تجمعها بالفنان ولاعب الباليه أحمد يحيى.

وعلقت بشرى على الصور: "فخورة دائمًا بأصدقائي الأعزاء أحمد يحيى وأنيا حسين يحيى، أداؤكم الرائع يجعل الباليه ييدو عملا سهلًاـ في حين أنه عمل شاق و يحتاج لمثابرة وعاطفة وأحيانًا معاناة، أحببت أداءكم الليلة في "جيزيل الكبرى" في دار أوبرا القاهرة.. استمروا أحبكم وجميع الراقصين المذهلين الذين أدوا هذه الليلة".

أحمد يحيى، ممثل مصري شاب موهوب، من مواليد القاهرة، هو راقص باليه، اكتشفه المخرج الراحل "يوسف شاهين" في أحد العروض, وإعجب به "شاهين" وطلب مقابلته، وفى خامس لقاء بينهم وقع "يحيى" على عقد البطولة لفيلم "شاهين" الجديد "إسكندرية نيويورك" في عام 2004.

ونجح "يحيى" في تقديم أول أدواره السينمائية بجدارة وكان يجسد شخصية "يوسف شاهين" في مرحلة شبابه، ومن هذا الدور انطلق "يحيى" للنجومية والشهرة، شارك بعدها في عدة أعمال فنية أخرى.​