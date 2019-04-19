بالفيديو: سؤال حيّر معجبيها.. كيم كارداشيان تكشف سرّ خلو قصرها الفخم من هذا الشيء

كشف عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، السرّ وراء خلو قصرها الفخم في مدينة كالاباساس في لوس أنجلوس من أحواض المياه. وحيّر هذا السؤال معجبي “كارداشيان”، بعد مقابلة أجرتها مع مجلة “فوغ” الأمريكية، والذي تضمن 73 سؤالًا، لم يهتموا بهم، سوى مسألة أحواض المياه.

وعلى خلفية ذلك، أجابت “كارديشان” في فيديو، نشرته على حسابها بانستقرام، على السؤال، قائلةً: “إن السطح الذي يسقط عليه ماء الصنبور في قصرها أملس، ويساعد على تدفق الماء إلى فتحة لتصريف الماء”. وأضافت النجمة الأمريكية: “أنه مهما كانت قوة تدفق الماء، فإن السطح يعمل بطريقة مثالية لمنع انسكابه على الأرض، لافتةً إلى أنها اعتمدت هذا تصميم بعد 8 تصميمات مختلفة؛ نظرًا لبساطته.