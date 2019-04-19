بالفيديو والصور: كاظم الساهر يشعل أجواء جدة بباقة من أجمل أغانيه

أشعل الفنان العراقي كاظم الساهر مساء الخميس، أجواء محافظة جدة بباقة من أجمل أغانيه ، بحفله الجماهيري الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتفاعل الجمهور مع الفنان العراقي بالتصفيق والهتاف في أولى حفلاته خلال زيارته للمملكة والتي تشمل ثلاث حفلات فنية.

وكان الفنان كاظم الساهر قد أحيا مطلع العام الجاري حفلاً آخر ضمن فعاليات مهرجان ”شتاء طنطورة“ الثقافي الذي أقيم في مدينة العلا شمال المملكة. وهذه هي المرة الثالثة التي يطل فيها القيصر على جمهوره في السعودية، حيث كانت الإطلالة الأولى له في مهرجان سوق عكاظ بالطائف، في يوليو من العام الماضي، والحفلة الثانية في فبراير العام الحالي، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالعلا، وحققت أصداءً كبيرة.