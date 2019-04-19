الليلة.. كاظم الساهر يحيي حفل غنائي في جدة

يحيي المطرب كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، الجمعة، بالمملكة العربية السعودية في جدة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم كاظم

خلال الحفل باقية متنوعة من أجمل أعماله التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها :"مدرسة الحب، أنا وليلى، أفرح،غزال، شجرة الزيتون".

ويذكر ان الفنان كاظم الساهر يستعد لاحياء حفل أخر في الرياض، غدًا السبت الموافق 20 أبريل، بالإضافة إلى إحيائه حفل غنائي أخر يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، بمدينة عمّان عاصمة الأردن.