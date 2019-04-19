انت الان تتابع تفاصيل خبر أثارت إعجاباً واسعاً.. يابانية تغني لأم كلثوم "شوي شوي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 09:49 صباحاً - لاقت أغنية لـ"كوكب الشرق" الفنانة الراحلة أم كلثوم، بصوت شابة يابانية، إعجاباً واسعاً وتفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأدت الفتاة اليابانية أغنية "غنيلي شوي شوي" بطريقة "ميكس" يجمع بين اللغتين العربية واليابانية، ضمن تجربة خاضتها مجموعة من الشباب. Advertisements وأدت الفنانة ناهومي كوياسو، وهي مطربة يابانية، أغنية أم كلثوم ببراعة كبيرة، وأيضاً أغنية "وقلت بكتبلك"، للفنانة اللبنانية أميمة الخليل. في إطار نفس التجربة أدى مجموعة من الشباب العربي المقيم في اليابان أغنية جديدة باللغتين العربية واليابانية أيضاً، بعنوان "هذه العيون". وتعبر هذه التجربة عن امتزاج ثقافات ولغات الشعوب وتناغمها بسحر الموسيقى والفن.

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